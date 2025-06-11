Роевая подготовка: у войск беспилотных систем появится свой вуз

Новое военное училище могут открыть в 2027 году в Московской области

В России может появиться Высшее военное училище войск беспилотных систем. Соответствующая инициатива обсуждается в Минобороны. При положительном решении училище станет первым специализированным вузом нового рода войск. По мнению экспертов, накопленный в ходе СВО огромный объем практических знаний в этой области нуждается в систематизации и должен быть использован для подготовки офицеров.

Новый вуз может открыть двери в 2027 году

В Минобороны России обсуждается инициатива создания в Московской области первого в стране Высшего военного училища войск беспилотных систем, сообщили источники «Известий» знакомые с ситуацией. Планируется, что вуз примет первых курсантов 1 сентября 2027 года. Он будет выпускать офицеров для нового рода войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

До сего времени специализированных военных вузов по направлению беспилотных систем в России не было. Соответствующая подготовка ведется в некоторых вузах другого профиля. В частности, в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина функционирует факультет беспилотной авиации. А в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище работает учебная программа «применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами».

В Вооруженных силах РФ создаются Войска беспилотных систем, которым нужны командиры и специалисты, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— Сейчас армии и флоту нужны не только операторы, которые управляют непосредственно БПЛА или другими роботизированными комплексами, но и командиры — специалисты, которые отвечали бы за работу подразделений автономных систем, — отметил он. — При создании нового рода войск необходимо учесть много нюансов, чтобы они в дальнейшем органично развивались. Например, кроме чисто командных должностей должны быть командно-технические — этим людям предстоит обслуживать дроны всех типов. Надо готовить и офицеров-планировщиков боевых действий, которые будут разрабатывать тактические, оперативно-тактические и даже стратегические операции, где беспилотники будут играть одну из ключевых ролей для достижения того или иного результата.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Система воспитания кадров не должна ограничиваться подготовкой командного состава, отметил эксперт.

— В военном училище будут готовить офицеров, — объяснил он. — Но нужны технические центры по беспилотникам, где готовили бы младший состав — рядовых и сержантов по соответствующим специальностям. Для этого нужны учебки, где соответствующую специализацию получали бы как солдаты срочной службы, так и контрактники.

В этой области должно быть тесное взаимодействие с российским оборонно-промышленным комплексом, другими родами и видами Вооруженных сил, уверен Алексей Леонков.

— Беспилотники сейчас динамично развиваются, — отметил он. — В отрасли используются новые материалы, системы боевого управления. Будущие офицеры должны быть знакомы с последними тенденциями, быть в курсе возможностей нашей промышленности. Также не стоит забывать о совместном использовании беспилотников с привычными всем нам видами вооружений. Например, о координации действий Воздушно-космических сил и БПЛА — они могут дополнять друг друга при выполнении разведывательных и ударных задач. РВСН заинтересованы в роботизированных платформах, которые помогли бы им осуществлять охранные функции важных объектов. И речь идет не только о БПЛА, но и наземных платформах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Скорее всего, в училище будут готовить командиров по специализациям — авиационные, наземные и морские комплексы и системы, отметил Алексей Леонков.

— Нельзя исключить того, что филиалы нового военного вуза появятся при военно-морских высших учебных заведениях, — считает эксперт. — Предстоят работы по созданию учебной базы, разработке методик, совершенствованию учебного процесса. Для этого есть всё необходимое — во время специальной военной операции был накоплен огромный пласт знаний. Теперь всё это предстоит систематизировать.

— В вузе, скорее всего, будет разделение курсантов по родам войск, будут технические специальности, а также стратеги — те, кто планирует операции, — рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин. — Причем все курсанты должны быть продвинутыми операторами дронов. Такому военному вузу необходима исследовательская рота, которая вовремя бы обнаруживала тенденции и новинки, тестировала бы самую передовую технику. Сейчас техника в этой области меняется настолько быстро, что одна из главный задач — не отстать, вовремя понять или предугадать направления развития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Безусловно важно будет обратить внимание и на морскую составляющую, отметил эксперт.

— За границей сейчас много споров о том, как будет выглядеть флот будущего, — объяснил он. — Например, ведутся работы по безэкипажным морским судам. Причем идут разработки морских или подводных платформ, которые могли бы стать носителями БПЛА. В итоге такой комплекс обеспечивает скрытую доставку и неожиданный удар. Важно не пропустить появление такого флота у потенциального противника, быть готовым к его появлению и строить свой, если его наличие оправданно.

Как развиваются войска беспилотных систем

О создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск впервые сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в декабре. Их формирование завершится в III квартале этого года. Белоусов тогда отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников и этот показатель растет.

В апреле президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году войска получили более 1,5 млн беспилотников и свыше 4 тыс. единиц бронетанковой техники. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, также было поставлено 180 боевых самолетов и вертолетов. Глава государства указал, что необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий. К примеру, учебные программы в военных училищах и академиях, а также в школах младшего офицерского и сержантского состава нужно обновить с учетом опыта спецоперации. То же коснется боевых уставов Сухопутных войск, начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий. Путин также дал поручение ускорить производство безэкипажных катеров, робототехнических комплексов и боевых лазеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. Ранее «Известия» сообщали, что в артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотников. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. В ходе обучения личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также проходит обучение по управлению, ведению разведки и корректировке огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

Кроме того, в программу высших учебных заведений Военно-морского флота включили курс по применению беспилотников. Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

Роман Крецул

Богдан Степовой