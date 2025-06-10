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«Мозг» из 10,5 млн ядер: в США создали суперкомпьютер, моделирующий до 180 млн нейронов

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«Мозг» из 10,5 млн ядер: в США создали суперкомпьютер, моделирующий до 180 млн нейронов
«Мозг» из 10,5 млн ядер: в США создали суперкомпьютер, моделирующий до 180 млн нейронов.
Источник изображения: Craig Fritz

Архитектура, вдохновлённая биологией, позволяет обрабатывать данные без дисков и ОС

Национальная лаборатория Сандия (Sandia National Laboratories) Министерства энергетики США ввела в эксплуатацию суперкомпьютер SpiNNaker 2, созданный немецкой компанией SpiNNcloud. Система, вдохновлённая архитектурой человеческого мозга, способна моделировать до 180 миллионов нейронов — пока это в тысячи раз меньше, чем 100 миллиардов нейронов в мозге человека, но уже ставит её в пятёрку самых мощных платформ своего типа.

SpiNNaker 2 построен на принципах высокопараллельной обработки. Каждая из 24 серверных плат системы содержит 48 чипов, оснащённых 152 ядрами и специализированными ускорителями. Общий объём оперативной памяти (DRAM) достигает 8640 ГБ, а каждый чип включает 20 МБ статической памяти (SRAM). Более масштабные конфигурации могут объединять до 1440 плат, обеспечивая 138 240 ТБ DRAM и 10,5 миллионов ядер.

Система не использует централизованное хранилище данных: вместо этого данные обрабатываются в оперативной памяти, а связь между чипами осуществляется через высокоскоростные каналы. Как пояснили в SpiNNcloud, суперкомпьютер работает без операционной системы и дисков, подключаясь к существующим вычислительным системам через Ethernet.

Ключевое преимущество SpiNNaker 2 — энергоэффективность. По словам Эктора А. Гонсалеса, гендиректора SpiNNcloud, «архитектура позволяет проводить сложные симуляции в реальном времени», что важно для задач в области обороны и национальной безопасности.

Старт работы SpiNNaker 2 открывает новые возможности для моделирования нейронных сетей и событийно-ориентированных вычислений. В перспективе система может стать основой для разработки технологий, сочетающих скорость искусственного интеллекта с эффективностью биологических систем.

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