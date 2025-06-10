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Техкульт

В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»

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В России уже собирается первая «Ладога»

На Уральском заводе гражданской авиации, он же УЗГА, начали собирать первый летный экземпляр регионального самолета модели ТВРС-44, больше известного как «Ладога». Пару месяцев назад для него был доставлен фюзеляж, изготовленный на самарском «Авиакоре».

После полного завершения сборки данный образец подвергнется масштабным испытаниям, включая наземные и летные, на этапе которых будет выполнено свыше 1000 полетов. ТВРС-44 оснащается турбовинтовыми силовыми установками ТВ7-117-СТ-02, массовый выпуск которых готовят на мощностях предприятия «ОДК-Климов», расположенного в Санкт-Петербурге. Сертификацию двигатель пройдет непосредственно в составе воздушного судна.

В России уже собирается первая «Ладога»

Сборку опытного образца «Ладоги» на УЗГА планируют завершить ближе к концу этого года, но кроме него в текущем году изготовят еще один экземпляр, на котором пройдут статические испытания самолета. К слову, для «Ладоги» на УЗГА возвели отдельный цех. Появление первых серийных экземпляров ТВРС-44 ожидается в 2028 году, в котором запланирован выпуск порядка 35 единиц.

В России уже собирается первая «Ладога»

«Ладога» является российским турбовинтовым самолетом с двумя двигателями, способным перевозить немногим более 40 пассажиров. В перспективе ТВРС-44 станет основой отечественной региональной авиации, постепенно заменив устаревшие Як-40 и Ан-24 с Ан-26.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-24
Ан-26
Як-40
1 комментарий
№1
10.06.2025 16:03
УЗГА - Вперёд!
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