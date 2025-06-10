"Отрезать Украину от Черного моря". Почему ВС РФ важно взять Днепропетровск?

Ходаренок: наступление РФ на Днепропетровском направлении приведет ВСУ к катастрофе

Части и соединения ВС РФ вышли на западную границу ДНР и завязали бои уже на территории Днепропетровской области. Возникла реальная угроза важнейшим городам юго-востока Украины - Запорожью и Днепропетровску. Какое значение имеет эта область для Украины и чем может обернуться для Киева российское наступление в этом районе - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия группировки войск «Центр» пересекла границу ДНР и с боями продвигается по Днепропетровской области. Прорыв оборонительных рубежей ВСУ соединением был осуществлен в районе населенного пункта Орехово.

Успешные наступательные действия ВС РФ на Днепропетровском направлении (и в том числе и на Запорожском, где уже нарастает интенсивность боевых действий) могут привести к самым неблагоприятным последствиям для Вооруженных сил Украины, можно даже сказать, к катастрофическим.

Издание Military Watch Magazine пишет, что падение Днепропетровска может привести к поворотному моменту в конфликте между Россией и Украиной.

"Стратегическое расположение Днепропетровска, граничащего с ДНР, Херсонской и Запорожской областями, делает его возможное падение под ударами российской армии поворотным пунктом в конфликте. Малонаселенный регион остается важным центром добычи полезных ископаемых и логистики", - пишет MWM.

Чем регион важен для ВСУ

Города Днепропетровск и Запорожье представляют собой крупные административно-политические центры Украины, в этих мегаполисах размещены важнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, критически влияющие на боеспособность ВСУ, наконец, оба города - крупные транспортные узлы, важнейшие центры коммуникаций, по которым осуществляется подвоз практически всех видов материальных средств для частей и соединений украинской армии.

Возможная эвакуация жителей обоих городов приведет к резкому росту числа беженцев, которые создадут серьезные проблемы для военно-политического руководства в Киеве.

Помимо всего прочего, успехи ВС РФ на территории Днепропетровской области могут привести к организованному отходу противника из Славянско-Краматорской агломерации и в целом завершиться окончательным освобождением территории ДНР.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко уверен, что наступление Вооруженных сил России в Днепропетровской области позволяет отрезать часть подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

«Заход в Днепропетровскую область как раз позволяет нам отрезать некоторые группировки украинских боевиков, которые очень плотно засели на границах как Запорожской области, так и ДНР», - объяснил он.

Какие могут быть последствия?

Возможный захват российской армией плацдармов на правом берегу реки Днепр (после овладения городами Днепропетровск и Запорожье) с проведением последующих наступательных операций в общем направлении на Одессу и Тирасполь гипотетически может отрезать Украину от Черного моря.

Разумеется, для осуществления столь смелых и масштабных планов потребуются весьма и весьма значительные людские и материальные ресурсы. Без особого преувеличения, ориентировочно в этом случае речь может пойти о вводе в сражение стратегических резервов численностью в несколько оперативных объединений (общевойсковых армий).

Дальнейшее развитие успешных наступательных боевых действий ВС РФ на территории Днепропетровской области наглядно демонстрирует реализацию на практике тезиса «В Киеве не согласны с передачей в состав России четырех областей? Значит, будет пять, шесть и так далее».

Похоже, события развиваются именно в этом направлении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок