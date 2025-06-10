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Военное обозрение

Украинская разведка сообщила об активном применении ВС РФ новых дронов V2U, оснащённых ИИ

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Источник изображения: topwar.ru

ГУР Минобороны Украины сообщает о начале активного использования российскими войсками в Сумской области новых ударных беспилотников V2U, оснащенных системами искусственного интеллекта (ИИ).

При этом утверждается, что ключевой особенностью нового дрона является его способность в автономном режиме при помощи ИИ выявлять и определять возможные цели. По информации украинской разведки, вычислительная система V2U базируется на основе китайского мини-компьютера Leetop A203 с американским процессором Jetson Orin. V2U оснащен только одним GPS-модулем, что может свидетельствовать об отказе от использования систем спутниковой навигации, что делает аппарат устойчивым к воздействию украинских систем РЭБ.

Украинские источники предполагают, что навигация осуществляется при помощи «компьютерного зрения» – дрон сравнивает изображение, получаемое с камеры, с предварительно загруженными аэрофотоснимками местности. Кроме того, предусмотрена возможность управления дроном в формате FPV посредством LTE-связи. Для этого в БПЛА установлена SIM-карта украинского оператора.

Также сообщается, что правительство России приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта для систематизации внедрения технологии в стране. Это решение в перспективе крайне позитивно отразится в том числе на оборонной сфере.

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