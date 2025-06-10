Посол Израиля на Украине: Об этом мало говорят, но Тель-Авив передал Киеву свои старые системы ПВО Patriot

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Израиль передал Украине свои старые системы ПВО Patriot, полученные от США еще в начале 90-х годов прошлого века. С таким заявлением выступил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский.

Израильский дипломат опроверг заявления некоторых украинских политиков, обвинивших Тель-Авив в отсутствии военной помощи Украине. По его словам, это совсем не так, Израиль отдал Киеву свои старые ЗРК Patriot более ранней модификации, которые были поставлены американцами больше 30 лет назад. Подробности сделки Бродский не привел, поэтому сказать, когда произошла поставка, нет возможности. Но на конец августа прошлого года данные комплексы еще стояли на вооружении ЦАХАЛ, хотя о выводе их из эксплуатации было объявлено еще в апреле.

Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили.

— заявил израильский посол.

Ранее израильская пресса писала, что армия Израиля хотела списать устаревшие комплексы ПВО Patriot, но вмешались американцы, предложившие передать эти системы Украине. В начале мая этого года сообщалось, что Киев получит одну систему Patriot из ранее базировавшихся в Израиле. Но только после ремонта. Также подтверждалось, что данная система одной из первых модификаций, не способная бороться с баллистическими ракетами.