ГУР Минобороны Украины: Россия за год в пять раз увеличила производство дронов

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На Украине сильно обеспокоились значительным ростом производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России и вытекающим отсюда увеличением интенсивности российских атак с их использованием.

Как заявляет Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, за год России удалось в пять раз увеличить выпуск «Шахедов» (так на Украине называют российские беспилотники типа «Герань»).

По данным ГУР, в месяц российские предприятия производят до 2700 беспилотников вышеуказанного типа и еще примерно столько же дронов-имитаторов. Для сравнения, в августе 2024 года украинская разведка сообщала, что Россия производит 500 «Шахедов» в месяц. А уже в декабре этот показатель вырос до 2000 единиц.

Как отмечают украинские паблики, с началом этого года страну ежемесячно атакуют от 2500 до 4000 российских дронов. А минувшей ночью был установлен новый рекорд – почти 480 «Шахедов» и дронов-имитаторов, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ.

Если сравнивать с первыми двумя годами специальной военной операции, то очевиден рост атак с использованием БПЛА в геометрической прогрессии. Так, за весь сентябрь 2023 года в сторону Украины была запущена 521 «Герань».