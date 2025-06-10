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Интерфакс-АВН

Оттава намерена уже в этом финансовом году довести траты на оборону до 2% от ВВП - премьер Канады

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Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Канадские власти собираются уже в 2025 финансовом году нарастить оборонные расходы до требуемого НАТО уровня в 2% от ВВП, заявил в понедельник премьер Канады Марк Карни.

"Карни заявил, что новый план оборонных инвестиций, который представят в понедельник, позволит Канаде выполнить критерий НАТО - 2% от ВВП на военные расходы - в 2025 финансовом году, завершающемся в следующем марте, а затем превзойти этот показатель в последующие годы", - информирует издание The Globe and Mail.

Газета напоминает, что это на пять лет ранее запланированных сроков.

Выступая в Университете Торонто, Карни назвал угрозами для Канады Россию и КНР. "Давняя точка зрения, что географическое расположение Канады защищает нас, становится все более архаичной", - отметил премьер.

Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что Канада слишком полагается в вопросах обороны на США. Однако, по словам Карни, теперь Вашингтон начал "монетизировать свою гегемонию" - применять пошлины против канадского импорта, усложнять доступ на американский рынок, сокращать вклад в совместное обеспечение безопасности.

В то же время Карни заявил, что только одна из четырех подводных лодок готова к выходу в море; менее половины ВМС Канады, наземных боевых машин могут сейчас действовать.

Ранее сообщалось, что 23 из 32 стран НАТО выполняют требование альянса, в соответствии с которым они должны тратить 2% от ВВП на оборону. По данным НАТО, в 2024 году Канада тратила на оборону 1,45% от ВВП.

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