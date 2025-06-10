Стратегическая глубина. Патрушев назвал новые цели для российского флота

«Угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться», — считает Николай Патрушев.

В эксклюзивном интервью aif.ru помощник президента, председатель Морской коллегии России рассказал о новой Стратегии развития флота и об усилении береговой охраны с целью противодействия вражеским беспилотникам.

Развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются. — Николай Патрушев

Кто пытается нарушать границу

Виталий Цепляев, aif.ru: Николай Платонович, эксперты отмечают, что обстановка вдоль наших морских рубежей складывается непростая. Это действительно так?

Николай Патрушев: Судите сами: морская граница России составляет более 38 тысяч километров и является более протяженной, по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане. Попытки нарушить морскую границу Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне предпринимаются бандформированиями Украины практически ежедневно. Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться.

— В апреле Владимир Путин проводил совещание по вопросам развития Военно-морского флота. Вы упоминали о том, что в ходе этой встречи президенту был доложен проект Стратегии развития ВМФ на период до 2050 года. Каков статус этого документа на данный момент?

— Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило её проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он её утвердил.

в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. — Николай Патрушев

Как обеспечат безопасность на море

— Можете немного раскрыть содержание или хотя бы тональность этой Стратегии?

— Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются. Проводить такую работу невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ. Поэтому в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ. Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане.

Учения на Балтийском флоте по безопасности судоходства. Источник: Министерство обороны РФ

— Есть ощущение, что до сих пор строительство боевых кораблей шло не так быстро. Эта ситуация изменится?

— Понятно, что требуется время для модернизации кораблестроительных мощностей, оборудования военно-морских баз и пунктов материально-технического обеспечения, в том числе за пределами нашей страны, чтобы ВМФ России мог успешно выполнять свою глобальную миссию. Но развитие российского флота уже набрало неплохие темпы. И сегодня необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств. В связи с этим в Стратегии поставлены задачи, направленные на внедрение инновационных технологий, включая увеличение числа отечественных морских робототехнических комплексов.

Конечно, морская мощь России — это не только корабли и верфи, это, в первую очередь, люди и знания. Поэтому далеко вперед должна заглянуть военная наука, а образовательные учреждения перейти на подготовку морских кадров, чьи профессионализм и компетенции позволят решить весь комплекс задач, стоящих перед флотом.

— Когда конкретно эти задачи будут реализованы?

— В развитие принятой Стратегии разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года. Документ позволит планировать весь жизненный цикл кораблей, определит их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность. Реализация этой программы будет предусмотрена в рамках госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа. Отдельная часть Стратегии посвящена созданию научно-технологического задела. Сейчас идет подготовка указа президента об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Кроме того, по поручению главы государства завершается подготовка проекта федерального закона «О судостроении в Российской Федерации». По мнению членов Морской коллегии, участвующих в этой работе, он позволит создать условия для обновления и долгосрочного развития судостроительной отрасли.

— Наравне с ВМФ в защите российских интересов на море участвует и береговая охрана, входящая в состав Пограничной службы ФСБ. Она тоже будет укрепляться?

— Конечно. Указом главы государства утверждена Стратегия развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности на период до 2050 года. Ее проект разработан ФСБ России и был обсужден на заседании Морской коллегии с участием заинтересованных министерств и ведомств. Стратегия ставит задачи по усилению охраны морских границ, пресечению диверсионно-террористической деятельности, противодействию незаконной транспортировке оружия, наркотиков, нелегально перевозимым морским биоресурсам. Особое внимание уделено и защите прибрежной инфраструктуры от безэкипажных катеров и БПЛА.

Впервые принятая Стратегия предусматривает создание нового облика корабельного состава органов ФСБ. В частности, предполагается обеспечить береговую охрану морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами. Отдельный акцент в документе сделан на необходимости реконструкции пунктов базирования пограничных кораблей.

Если мы хотим оставаться мировой державой, мы просто обязаны развивать военно-морской флот. В свое время Петр Аркадьевич Столыпин на одном из заседаний Государственной Думы сказал: «Всякая мировая держава не может не участвовать в мировой политике... и отказаться от права голоса в разрешении мировых событий. Флот есть рычаг для осуществления этого права, это атрибут великой державы». — Николай Патрушев

Флот как атрибут великой державы

— Не могу Вас не спросить про «цену вопроса». Строительство боевых кораблей, очевидно, потребует немалых расходов из бюджета? Насколько такие вложения оправданы?

— В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ действительно предусмотрены серьезные ассигнования, которые должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружения. И государство будет добиваться от заводов, верфей и госзаказчиков безусловного выполнения контрактных обязательств.

Развитие флота во все времена было сложнейшей и очень ресурсоемкой задачей. Но я напомню, что российские и советские кораблестроители создали целый ряд уникальных кораблей, вошедших в историю, а отечественные моряки внесли огромный вклад в развитие военно-морского искусства. Если мы хотим оставаться мировой державой, мы просто обязаны развивать военно-морской флот. В свое время Петр Аркадьевич Столыпин на одном из заседаний Государственной Думы сказал: «Всякая мировая держава не может не участвовать в мировой политике... и отказаться от права голоса в разрешении мировых событий. Флот есть рычаг для осуществления этого права, это атрибут великой державы». Эти слова нужно не просто помнить сегодня, но и воспринимать их как руководство к действию.

Виталий Цепляев