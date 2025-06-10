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Военное обозрение

В сети появились кадры со шведской БМП CV-90, которая теперь «служит» российским десантникам

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились видеокадры с захваченным ранее российскими военными трофеем – боевой машиной пехоты (БМП) CV-90 шведского производства.

Судя по кадрам, бронемашина, облаченная в маскировочный комплект Barracuda, после ремонта находится в прекрасном состоянии. Теперь она используется десантниками 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ против ее бывших «хозяев».

CV-90 наши военнослужащие из той же бригады ВДВ захватили в прошлом месяце на одном из участков линии боевого соприкосновения в Сумской области. Экипаж машины был ликвидирован, а ее саму тягачом отбуксировали в тыл.

Стоит сказать, что Швеция, вступившая в НАТО в марте 2024 года, на протяжении украинского конфликта поставила Киеву немало различного вооружения. Среди прочего Стокгольм отправил на Украину как минимум 50 БМП Stridsfordon-90, известных также как CV-90.

По некоторым данным, ВСУ уже потеряли до трех десятков этих бронемашин, причем часть из них была захвачена в виде трофеев. Несколько БМП CV-90 было уничтожено и в ходе вторжения ВСУ в Курскую область России.

Осенью 2023 года в Минобороны Украины заявляли, что Киев планирует совместно со Стокгольмом произвести 1000 БМП CV-90 для украинской армии. Однако, очевидно, что эти планы не были реализованы, так как такое количество машин не осталось бы незамеченным на передовой.

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Украина
Швеция
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Barracuda
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