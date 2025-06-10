Войти
Интерфакс-АВН

Специалисты "Швабе" рассказали о новых подходах к защите связи ГЛОНАСС и 3D-моделированию авиатехники

492
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Уральского оптико-механического завода имени Яламова (УОМЗ) представили на Международной молодёжной научной конференции "Гагаринские чтения" работы о способах борьбы с подменой данных сигнала ГЛОНАСС, а также технологиях 3D-моделирования самолётов, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе", в который входит предприятие.

"Предложенные нашими сотрудниками решения в перспективе позволят повысить качество работы спутниковой связи, а также принесут пользу авиастроительной отрасли. Сотрудники продолжат проводить исследования по этим направлениям", - сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, исследователи УОМЗ выступили на конференции с двумя докладами. Первый был посвящён методам обнаружения и защиты от атак на глобальные навигационные системы. Распространённый вид подобных атак на пользователей ГЛОНАСС - спуфинг, при котором подменяется сигнал. В результате на устройство поступают ложные координаты, и система позиционирования перестаёт работать корректно.

"Сегодня спуфинг обнаруживается при помощи разных алгоритмов. Например, сравнением сигналов: система одновременно принимает и сравнивает данные от разных спутников. Несоответствие данных говорит о спуфинге. Для противодействия атакам на оборудование, принимающее сигналы, устанавливают специальную антенну с электронным управлением. Она может определять, откуда именно поступает информация, и отсеивать ложную", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что докладчик в своем исследовании описал необходимые показатели мощности оборудования для борьбы со спуфингом. Кроме того, в его работе перечислены модели реагирования на атаки в городе и за его пределами, стоимость конечного изделия и трудозатраты на реализацию алгоритма для защиты данных. Результаты работы позволят повысить безопасность использования ГЛОНАСС.

Второй доклад был посвящен 3D-моделированию самолётов, которое в перспективе может упростить пилотирование летательных аппаратов. В докладе описана методика построения трёхмерной модели и алгоритмы, которые позволяют определить направление встречного объекта по его тепловому излучению. Так, если на пути самолёта появляется другая техника, то программа на бортовом компьютере сообщит, в какую сторону эта техника движется.

Сообщается, что в будущем можно будет применять программу 3D-моделирования практически для любых объектов, в том числе наземных: автомобилей, автобусов и другой техники. Использование разработки позволит вносить информацию в автопилот без проведения натурных экспериментов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
УОМЗ
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:52
  • 9348
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 16:32
  • 0
2029: начало конца?
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою