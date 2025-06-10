Специалисты "Швабе" рассказали о новых подходах к защите связи ГЛОНАСС и 3D-моделированию авиатехники

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Уральского оптико-механического завода имени Яламова (УОМЗ) представили на Международной молодёжной научной конференции "Гагаринские чтения" работы о способах борьбы с подменой данных сигнала ГЛОНАСС, а также технологиях 3D-моделирования самолётов, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе", в который входит предприятие.

"Предложенные нашими сотрудниками решения в перспективе позволят повысить качество работы спутниковой связи, а также принесут пользу авиастроительной отрасли. Сотрудники продолжат проводить исследования по этим направлениям", - сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, исследователи УОМЗ выступили на конференции с двумя докладами. Первый был посвящён методам обнаружения и защиты от атак на глобальные навигационные системы. Распространённый вид подобных атак на пользователей ГЛОНАСС - спуфинг, при котором подменяется сигнал. В результате на устройство поступают ложные координаты, и система позиционирования перестаёт работать корректно.

"Сегодня спуфинг обнаруживается при помощи разных алгоритмов. Например, сравнением сигналов: система одновременно принимает и сравнивает данные от разных спутников. Несоответствие данных говорит о спуфинге. Для противодействия атакам на оборудование, принимающее сигналы, устанавливают специальную антенну с электронным управлением. Она может определять, откуда именно поступает информация, и отсеивать ложную", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что докладчик в своем исследовании описал необходимые показатели мощности оборудования для борьбы со спуфингом. Кроме того, в его работе перечислены модели реагирования на атаки в городе и за его пределами, стоимость конечного изделия и трудозатраты на реализацию алгоритма для защиты данных. Результаты работы позволят повысить безопасность использования ГЛОНАСС.

Второй доклад был посвящен 3D-моделированию самолётов, которое в перспективе может упростить пилотирование летательных аппаратов. В докладе описана методика построения трёхмерной модели и алгоритмы, которые позволяют определить направление встречного объекта по его тепловому излучению. Так, если на пути самолёта появляется другая техника, то программа на бортовом компьютере сообщит, в какую сторону эта техника движется.

Сообщается, что в будущем можно будет применять программу 3D-моделирования практически для любых объектов, в том числе наземных: автомобилей, автобусов и другой техники. Использование разработки позволит вносить информацию в автопилот без проведения натурных экспериментов.