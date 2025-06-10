Орбан указал на нежелание венгров умирать за Украину

Жители Венгрии не хотят превращения Украины в новый Афганистан, заявил премьер-министр республики

БУДАПЕШТ, 9 июня. /ТАСС/. Жители Венгрии не хотят умирать за Украину, не хотят ее превращения в новый Афганистан и требуют, чтобы политики забрали у военных контроль над ситуацией в соседней стране. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге сторонников правоконсервативных партий стран Евросоюза в пригороде города Монтаржи в 100 км к югу от Парижа.

Он отметил, что нынешние лидеры ЕС пытаются убедить всех европейцев в необходимости продолжения военных действий на Украине. "Но я предупреждаю вас, что эту войну невозможно выиграть. На поле боя нет решения, там есть только погибшие. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры", - сказал глава правительства, выступление которого транслировалось на YouTube-канале партийной коалиции "Патриоты Европы".

"Дипломаты должны забрать у генералов контроль над ситуацией. Мы не хотим умирать за Украину и не хотим, чтобы наши сыновья возвращались оттуда в гробах. Мы не хотим, чтобы по соседству с нами был новый Афганистан", - подчеркнул Орбан.

Он выступил против создания в Европе "военной экономики" и попыток втянуть страны ЕС в новую гонку вооружений с Россией. "Давайте остановим их", - сказал он о лидерах Евросоюза, призвав участников митинга продолжить сопротивление политике Брюсселя.

Орбан также подтвердил, что его правительство будет и дальше отстаивать консервативные морально-этические ценности и не согласится с иммиграционной политикой ЕС.

Декларация Фонтенбло

Орбан находится во Франции по приглашению лидеров партии "Национальное объединение" Жордана Барделлы и Марин Ле Пен. В воскресенье в Фонтенбло они приняли участие во встрече руководителей консервативных партий стран ЕС, сформировавших коалицию "Патриоты Европы". Эти мероприятия приурочены к годовщине выборов в Европарламент, после которых была создана фракция "Патриоты Европы", ставшая третьей по численности в Европарламенте.

Лидеры консервативных партий приняли в Фонтенбло совместную декларацию с критикой руководства Евросоюза, указав, что его нынешняя политика не отвечает главным целям сообщества - сохранению мира, свободы и экономического процветания. В документе также отмечается, что "Патриоты Европы" выступают в поддержку мира и против отправки войск на Украину. "Европа должна играть посредническую и вспомогательную роль, чтобы положить конец конфликту в регионе", - говорится в заявлении.

Его авторы предупредили, что эскалация военных действий на Украине создает угрозу безопасности всего Европейского континента. Они также выступили против поспешного приема Украины в ЕС, который будет иметь крайне негативные последствия для безопасности, сельского хозяйства и рынка труда стран сообщества.