"Калашников" отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО

"Калашников" отправил по госконтракту первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Концерн "Калашников" отправил по госконтракту первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20, оружие изготовлено в расцветке "Мультикам", считающейся более незаметной на различной местности, сообщает Telegram-канал концерна.

РПЛ-20 – современный российский легкий ручной пулемет с ленточным питанием, созданный в конструкторско-технологическом центре концерна. Во время командировок в зону проведения СВО специалисты "Калашникова" представляли изделие военнослужащим.

"АО "Концерн "Калашников" отправило первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20 в адрес заказчика по государственному контракту на 2025 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военная экипировка бойцов в расцветке "Мультикам" с пулеметом такого же цвета демонстрируют высокий уровень незаметности в различных типах местности и большом диапазоне расстояний.

РПЛ-20 способен создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 (200) патронов. При этом конструктивно обеспечиваются смена ствола и стрельба с заднего положения подвижной системы, что увеличивает продолжительность ведения огня в автоматическом режиме. Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм (общевойсковой вариант) и 415 мм (для штурмовых подразделений).