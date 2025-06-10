Создатель робота Tesla покинул компанию

Из Tesla ушел инженер Милан Ковач, который создал робота Optimus

Ведущий инженер Tesla Милан Ковач, создавший робота Optimus, ушел из компании Илона Маска. Об этом сообщает профильное издание Electrek.

Ковач заявил, что решение покинуть Tesla стало самым трудным в его жизни. Свой уход он объяснил личными причинами: «Я слишком долго был вдали от дома и мне нужно будет проводить больше времени с семьей за границей». Милан Ковач подытожил, что у него не было конфликта с главой компании Илоном Маском и что его поддержка Tesla «несокрушима».

Журналисты отметили, что Ковач появился в Tesla в 2016 году, в 2022 году он начал работать над созданием робота, который сейчас известен под названием Optimus. Авторы Electrek сыронизировали, что создатель робота Tesla покидает компанию и оставляет продукт, который принесет ей 25 триллионов долларов. Во столько Маск оценивал выгоду от роботов — по мнению экспертов, эта сумма ничем не обоснована.

«Ковач считается одним из ведущих новых технических руководителей в Tesla, где наблюдается значительный отток талантливых ведущих инженеров», — заявили журналисты. «Если бы он верил, что его продукт вскоре станет многотриллионным, я сомневаюсь, что он бы ушел, но кто знает», — подчеркнул редактор Electrek Фред Ламберт.

В конце мая корпорация SpaceX Илона Маска запланировала отправить на Марс робота-гуманоида Optimus. По словам самого Маска, первые роботы полетят на планету уже в 2026 году.