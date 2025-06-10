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ЦАМТО

МНО Польши приостановило приобретение вертолетов S-70i "Блэк хок"

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Вертолёт S-70i Black Hawk
Вертолёт S-70i Black Hawk.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 9 июня. Министерство национальной обороны Польши объявило, что приняло решение перенести на более поздний срок планировавшуюся закупку 32 вертолетов S-70i "Блэк хок" американской корпорации Lockheed Martin.

Как заявлено, данное решение отражает изменение приоритетов в реализации программы усиления обороны страны в соответствии с меняющимися требованиями поля боя.

Переговоры о возможности приобретения вертолетов у польского подразделения PZL Mielec корпорации Lockheed Martin начались в 2023 году.

В начале июня польские СМИ объявили, что Агентство вооружений МНО Польши отменило тендер на закупку 32 многоцелевых вертолетов S-70i, переговоры о поставке которых велись с PZL Mielec почти два года (с июля 2023 года). Руководство Министерства национальной обороны сочло необходимым пояснить, что закупка только отложена. С учетом широкого общественного резонанса, для этого было проведено несколько пресс-конференций. Lockheed Martin в своем заявлении уже сообщила, что ожидает продолжения сотрудничества с Польшей.

Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула, принято решение изменить приоритеты программ закупки вертолетов, чтобы лучше адаптироваться к вызовам будущих войн. По словам генерала, ВС Польши сосредоточатся на приобретении учебных и боевых вертолетов, многоцелевых палубных вертолетов для ВМС и тяжелых транспортных вертолетов для Сухопутных войск, а также поисково-спасательных вертолетов. Кроме того, командование ВС Польши также оценивает приобретение платформ для поддержки специальных операций, включая многоцелевой и легкий вертолеты специального назначения. Изменения связаны с необходимостью приведения перечня закупок в соответствие с требованиями современных военных операций.

Представитель Агентства по вооружениям МНО Польши Гжегож Полак предположил, что вместо вертолетов может быть приобретена другая продукция оборонного назначения, например, БЛА, танки или средства связи.

Как сообщал ЦАМТО, первые четыре вертолета S-70i "Блэк хок" были приобретены для Сил специальных операций Польши в январе 2019 года за 683,4 млн. злотых (182 млн. долл.). Их поставка была завершена в декабре того же года.

В декабре 2021 года для ВС Польши были закуплены четыре дополнительных S-70i "Блэк хок" в рамках сделки стоимостью 162,5 млн. долл. Их поставки были завершены в ноябре 2024 года.

В июле 2023 года МНО Польши инициировало с PZL Mielec переговоры о приобретении для ВС страны 32 новых S-70i "Блэк хок".

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