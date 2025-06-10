Запуск спутников "Экспресс-РВ" для управления БПЛА в Арктике планируется в 2026 году

Эти аппараты уже в изготовлении "ИСС" Решетнева, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первые спутники высокоэллиптической системы "Экспресс-РВ", которая обеспечит постоянную связь для беспилотных летательных аппаратов в Арктическом регионе, планируется запустить в конце 2026 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Первый запуск планируется на конец 2026 года. Эти аппараты уже в изготовлении "ИСС" Решетнева (АО "Решетнев" - прим. ТАСС), мы внимательно следим, чтобы не было отставания по срокам", - сказал Баканов в программе "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".