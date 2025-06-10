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Россия примет участие в переоснащении ВС Индонезии

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Фото: Agung Kuncahya B. / Globallookpress.com
Фото: Agung Kuncahya B. / Globallookpress.com.

«Рособоронэкспорт» намерен поучаствовать в переоснащении ВС Индонезии

Компания «Рособронэкспорт» намерена поучаствовать в переоснащении Вооруженных сил (ВС) Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская компания принимает участие в индонезийской оборонной выставке Indo Defense 2025.

«В рамках нее компания представит новейшие образцы российского производства, максимально удовлетворяющие требованиям программы вооружения Вооруженных сил Индонезии 2025-2029 годов», — заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о переносе на 2026 года международного авиационно-космического салона МАКС 2025.

Изначально авиасалон МАКС проводили раз в два года. Последний раз авиасалон проходил в июле 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
МАКС-20XX
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