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ЦАМТО

Азербайджан увеличил количество закупаемых самолетов JF-17 "Тандер"

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Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII
Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 9 июня. Азербайджан официально подтвердил увеличение заказа на истребители JF-17 "Тандер" с 16 до 40 ед. в рамках соглашения стоимостью до 4,6 млрд. долл.

Об этом сообщила 8 июня группа Forbes Media со ссылкой на опубликованное на странице правительства Пакистана в X сообщение.

Это крупнейший в истории Пакистана контракт на поставку военных самолетов.

В конце мая азербайджанские СМИ сообщили, что Баку увеличил количество приобретаемых в Пакистане самолетов, а стоимость сделки возросла до 4,2 млрд. долл. Данная информация на тот момент не была подтверждена официальными лицами Азербайджана и Пакистана.

Первую партию самолетом JF-17C в новейшей версии Блок.3 Минобороны Азербайджана приобрело в 2024 году. По оценке ряда экспертов, несмотря на то, что JF-17 является самолетом четвертого поколения, его покупка стала экономически эффективным вариантом по сравнению со многими конкурирующими западными или российскими истребителями. Кроме того, ранее сообщалось, что JF-17 совместим с рядом боеприпасов турецкого производства, включая ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".

В условиях продолжающихся западных санкций в отношении России и укрепления сотрудничества в различных областях, включая военную, с Турцией и Пакистаном, приобретение у Исламабада дополнительных JF-17, разработанных совместно с Китаем, позволяет Баку избежать различных рисков в перспективе.

Подписание нового соглашения делает Азербайджан крупнейшим импортером истребителей линейки JF-17. После поставки новой партии самолетов Азербайджан по боевой мощи тактической авиации будет существенно превосходить соседнюю Армению.

При этом контракт не только позволит загрузить оборонную промышленность Пакистана, но и сигнализирует об углублении трехстороннего партнерства страны с Турцией и Азербайджаном.

По данным азербайджанских СМИ, JF-17 поэтапно заменят состоящие на вооружении самолеты МиГ-29 и Су-25, которые Баку также недавно модернизировал для оснащения вооружением турецкой разработки.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года стало известно, что Министерство обороны Азербайджана заключило с пакистанкой компанией Pakistan Aeronautical Complex контракт на поставку 16 разработанных совместно с китайской корпорацией Chengdu Aircraft Corporation истребителей JF-17. Стоимость покупки, включая самолеты, услуги поддержки и обучения, боеприпасы, составила 1,6 млрд. долл.

Первый приобретенный в Пакистане истребитель JF-17C был представлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 25 сентября 2024 года. Предположительно, поставки первой партии будут завершены до конца 2027 года.

Азербайджан получит самолеты в новейшем варианте Блок.3, оснащенном разработанной китайской корпорацией CETC (China Electronic Technology Group Corporation) РЛС KLJ-7A с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы, сможет нести больше полезной нагрузки, а также применять более широкий спектр вооружения, включая китайские УР большой дальности PL-15 и PL-10 класса "воздух-воздух", а также УР Gokdogan и Bozdogan турецкого производства.

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