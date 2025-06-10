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РИА Новости

Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Песков: РФ может оставить за собой свободу действий в вопросе размещения РСМД

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Так или иначе, России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. И, конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разместит ли Россия свои ракеты в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
РСМД
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