Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО

Песков: РФ может оставить за собой свободу действий в вопросе размещения РСМД

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Так или иначе, России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. И, конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разместит ли Россия свои ракеты в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.