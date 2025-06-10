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Flotprom

Стратегию развития ВМФ до 2050 года дополнят программой кораблестроения

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Программа кораблестроения до 2050 года разрабатывается в России в развитие принятой Стратегии развития Военно-морского флота на этот же период. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"В развитие принятой Стратегии разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года. Документ позволит планировать весь жизненный цикл кораблей, определит их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность. Реализация этой программы будет предусмотрена в рамках госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа", – пояснил Патрушев в интервью газете Аргументы и факты.

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Центральный Военно-Морской Портал


Он отметил, что сегодня необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств.

"В этой связи в Стратегии поставлены задачи, направленные на внедрение инновационных технологий, включая увеличение числа отечественных морских робототехнических комплексов", – добавил председатель Морской коллегии.

По его словам, вперед должна заглянуть военная наука, а образовательные учреждения – перейти на подготовку морских кадров, чей профессионализм и компетенции позволят решить весь комплекс задач, стоящих перед флотом.

Также Патрушев сообщил, что идет подготовка указа президента РФ об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова.

Напомним, что председатель Морской коллегии ранее сообщил, что президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года. В документе содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав; дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции.

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Страны
Россия
Компании
РЖД
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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