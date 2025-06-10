НАТО не готова к российскому модернизированному бомбардировщику Ту-160 (The National Interest, США)

TNI: модернизированный российский бомбардировщик Ту-160 будет сюрпризом для НАТО

Флот бомбардировщиков Ту-160 сыграл обширную роль в наступательных операциях на Украине, пишет TNI. Новый, улучшенный вариант этой машины может сделать ее применение еще более важным элементом боевых действий, отмечает автор статьи.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Продолжающаяся спецоперация Москвы на Украине во многом подпитывается бомбардировочной авиацией. Вот уже почти три с половиной года Москва наносит удары по ключевой инфраструктуре, гражданским населенным пунктам (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ) и другим важными целям Киева с помощью своих стратегических бомбардировщиков, способных в том числе нести ядерное оружие. Попытка Украины вывести из строя некоторые из этих самолетов прямо на аэродромах в рамках операции “Паутина”, безусловно, говорит о способности суверенного государства проводить сложные операции в российском тылу. Хотя украинские силы в прошлом уже наносили удары по российским авиабазам с помощью беспилотных летательных аппаратов, операция “Паутина” была, очевидно, крупнейшей и, пожалуй, самой успешной. Утверждается, что среди бомбардировщиков, пострадавших в ходе этой впечатляющей операции Киева, был и Ту-160 (информация не подтверждена Министерством обороны России. – Прим. ИноСМИ).

Знакомимся с Ту-160

Как и многие современные платформы на вооружении российских военных, Ту-160 (по классификации НАТО: Blackjack или “Блэкджек”) — разработка еще времен холодной войны. Этот самолет — детище конструкторского бюро Туполева, причем работы над ним начались еще в 1970-х годах, когда СССР потребовался бомбардировщик, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. Часть “Блэкджеков” в итоге была списана после распада СССР и последующего соглашения Нанна – Лугара о совместном снижении угрозы, однако Россия была и остается единственным оператором бомбардировщика.

Конструкция крыла изменяемой стреловидности Ту-160 копирует американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1. Эта особая компоновка, с одной стороны, повышает подъемную силу и улучшает взлетно-посадочные характеристики во время полета на малой скорости, а, с другой, — уменьшает сопротивление на высокой. Однако, в отличие от B-1, “Блэкджек” не предназначен для работы на малых высотах. Вместо этого Ту-160 отдает приоритет скорости и способен разгоняться до 2,0 Махов. Для сравнения, максимальная скорость B-1 составляет 1,25 Маха. Российский бомбардировщик также намного больше своего американского аналога — примерно на 9 метров длиннее и почти на 60 тонн тяжелее.

Новый, улучшенный вариант “Блэкджека” может придать самолету актуальности уже в современную эпоху.Генеральный директор “Ростеха” утверждает, что подавляющее большинство систем и оборудования, представленных на бомбардировщике, усовершенствовались по сравнению с первоначальными — особенно в плане вооружения, двигателей и авионики. Сергей Чемезов добавил: “Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 стало настоящим вызовом для всей кооперации предприятий “Ростеха” — в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета. Сегодня можно уверенно сказать, что с этим вызовом мы успешно справились”.

Поскольку доселе Москва широко использовала свой флот Ту-160 в наступательных операциях на Украине, уничтожение даже одного из бомбардировщиков непременно скажется на военных целях Кремля. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала спутниковые снимки взлетно-посадочной полосы авиабазы Оленья в доказательство удара, однако масштаб нанесенного ущерба еще не подтвержден.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности The National Interest, аналитик Центра политики безопасности, бывший научный сотрудник Университета имени Райхмана в Израиле. Также публиковалась в изданиях Jerusalem Post и Times of Israel. За последние несколько лет Карлин опубликовала более тысячи статей по различным вопросам обороны