В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям

Стратегия развития Военно-морского флота рассчитана на долгосрочную перспективу до 2050 года — чтобы учесть современные технологии и меняющиеся реалии боевых действий. Об этом 9 июня сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Смысл в развитии таким образом, чтобы этот процесс отвечал современным реалиям. Технологии развиваются, вы видите, характер боевых действий существенно меняется», — заявил Песков.

Он отметил, что растянутость плана по времени связана с особенностями строительства новых кораблей, объяснив, что это очень трудоемкий процесс, который занимает много времени, поэтому план рассчитан на долгую перспективу.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в этот же день сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Помимо этого определены ключевые требования к составу флота будущего, его основные функции в мирное и военное время, предложены механизмы формирования перспективного облика Военно-морского флота России.