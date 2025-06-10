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Интерфакс-АВН

НАТО необходимо усилить ПВО на 400%, считает генсек альянса

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Markus Schreiber

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Страны-члены НАТО должны в значительной мере нарастить возможности в сфере ПВО, сообщает телеканал Sky News, получивший текст выступления генсека альянса Марка Рютте в "Королевском институте международных отношений" (признан в РФ нежелательным) в Лондоне.

Ожидается, что позже в понедельник Рютте выступит с речью, в которой заявит о необходимости "квантового скачка в коллективной обороне" НАТО, в частности, призовет "увеличить на 400% противовоздушную и противоракетную оборону".

Кроме того, генсек НАТО заявит, что альянсу нужны "тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов". Вместе с тем, по его мнению, НАТО следует "удвоить вспомогательные возможности, такие как логистика, поставки, транспортировка и медицинская помощь".

Он отметил, что ввиду растущих угроз НАТО необходимо быть "более сильным, справедливым и смертоносным альянсом".

Планируется, что в понедельник Рютте проведет переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
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