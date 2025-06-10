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ЦАМТО

Пакистан закупает в Китае истребители J-35A, самолеты ДРЛОиУ KJ-500 и системы ПРО HQ-19

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KJ-500
Китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 на Airshow China — 2016 в китайском Чжухае.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 9 июня. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил в соцсетях о достижении договоренностей с Китаем по закупке 40 истребителей пятого поколения J-35A, самолетов ДРЛОиУ KJ-500, а также систем ПРО HQ-19.

Помимо этого, Исламабад договорился с Пекином об отсрочке в погашении кредита на сумму 3,7 млрд. долл., а также обучении с поддержкой китайской компании Huawei пакистанских специалистов в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий.

Представители Министерства обороны Пакистана заявили, что в Китае уже ведется обучение пилотов J-35, а первые поставки самолетов, как ожидается, начнутся в августе 2025 года.

Источники в пакистанском оборонном ведомстве также выразили уверенность в китайских авиационных платформах, сославшись на недавние успехи истребителей J-10CE во время пограничного инцидента с Индией.

Предложение Китая по поставке Пакистану самолетов ДРЛО KJ-500 особенно выделяется на фоне сообщений Индии о том, что Пакистан потерял в ходе конфликта две платформы Saab Erieye-2000 AEW&CS. Один из них был сбит недавно поставленным комплексом С-400 "Триумф", другой был потерян в результате ракетного удара Индии по пакистанской авиабазе "Бхолари".

Комплекс HQ-19 рассматривается как аналог российской системы С-500 и американской THAAD. Хотя подробности о системе остаются засекреченными, известно, что HQ-19 разрабатывался для противодействия баллистическим ракетам средней дальности с радиусом действия от 1000 до 3000 км, гиперзвуковым планирующим летательным аппаратам и, возможно, спутникам на низкой орбите. HQ-19 построен на базе HQ-9, китайского аналога российской ЗРС С-300.

Как уже сообщал ЦАМТО, о том, что Пакистан заказал для ВВС 40 китайских истребителей пятого поколения J-35A Shenyang Aircraft Corporation (SAC) стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что поставки ожидаются в течение следующих 24 месяцев. Пилоты пакистанских ВВС на тот момент уже проходили обучение в Китае для управления этим самолетом.

В середине прошлого месяца стало известно, что Китай решил на шесть месяцев ускорить поставку самолетов относительно изначально согласованного графика.

В 2021 году ВВС Пакистана также закупили в Китае в общей сложности 25 истребителей четвертого поколения J-10CE. Церемонию принятия на вооружение первой партии из шести самолетов командование ВВС провело на авиабазе "Минхас" в Камре 11 марта 2022 года.

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