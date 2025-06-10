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Военное обозрение

19FortyFive: российская ядерная торпеда «Посейдон» превосходит по скорости любой корабль

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Источник изображения: topwar.ru

Ядерные торпеды «Посейдон», которыми вооружена российская атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» проекта 09852, могут по скорости превзойти любой корабль.

В статье, опубликованной на портале 19FortyFive, говорится, что АПЛ «Белгород» способна нести до шести торпед «Посейдон», снаряженных ядерной боевой частью и обладающих ядерной энергоустановкой. Эти торпеды, помимо прочего, способны наносить неприемлемый ущерб прибрежным городам и авианосным ударным группам противника. Кроме того, как пишет издание, торпеды «Посейдон» обладают практически неограниченной дальностью поражения.

Несмотря на то, что официальные характеристики «Посейдона» на данный момент неизвестны, предположительно, длина торпеды составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра. При этом «Посейдон» полностью неуязвим для современных средств защиты. После запуска «Посейдон» действует как беспилотное устройство, которое дистанционно можно направить к цели со скоростью до 190 км/ч.

Атомная подводная лодка «Белгород» спущена на воду в 2019 году. Характеристики АПЛ в настоящее время засекречены, но, по данным из открытых источников, главная особенность корабля — малошумность передвижения. Служить снаряженная «Посейдонами» АПЛ «Белгород» будет на Тихоокеанском флоте. Таким образом, американские АУГ в регионе не могут чувствовать себя в безопасности.

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