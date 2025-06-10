Войти
ЦАМТО

Николай Патрушев: в России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

464
0
0
Судостроение
Судостроение.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 9 июня. Готовится указ президента России о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, сообщил Н.Патрушев в интервью aif.ru.

"Отдельная часть Стратегии посвящена созданию научно-технологического задела. Сейчас идет подготовка указа президента об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова", – отметил Н.Патрушев.

"Кроме того, по поручению главы государства завершается подготовка проекта федерального закона "О судостроении в Российской Федерации". По мнению членов Морской коллегии, участвующих в этой работе, он позволит создать условия для обновления и долгосрочного развития судостроительной отрасли", – добавил помощник главы государства.

Как напоминает "РИА Новости", Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, говорил ранее Н.Патрушев.

Как пояснял Н.Патрушев, новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:52
  • 9348
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 16:32
  • 0
2029: начало конца?
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою