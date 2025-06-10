Николай Патрушев: в России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

ЦАМТО, 9 июня. Готовится указ президента России о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, сообщил Н.Патрушев в интервью aif.ru.

"Отдельная часть Стратегии посвящена созданию научно-технологического задела. Сейчас идет подготовка указа президента об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова", – отметил Н.Патрушев.

"Кроме того, по поручению главы государства завершается подготовка проекта федерального закона "О судостроении в Российской Федерации". По мнению членов Морской коллегии, участвующих в этой работе, он позволит создать условия для обновления и долгосрочного развития судостроительной отрасли", – добавил помощник главы государства.

Как напоминает "РИА Новости", Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, говорил ранее Н.Патрушев.

Как пояснял Н.Патрушев, новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.