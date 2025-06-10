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ТАСС

ФСБ зафиксировала рекордное количество попыток добыть в России оружие для Киева

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Здание ФСБ
Здание ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

По данным службы, указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами, носит масштабный характер

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ФСБ России отмечает беспрецедентное количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима. Об этом заявил сотрудник ФСБ России, видеокомментарий которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В связи с нарастанием внешних угроз, обусловленных скоординированной деятельностью недружественных государств по оказанию материально-технической помощи украинским вооруженным формированиям, органы безопасности столкнулись с беспрецедентным количеством попыток добывания вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала", - сказал он.

По данным ФСБ, указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами, носит масштабный характер и проявляется в устремлениях к широкому спектру продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. "Прежде всего, ракетно-космической, авиационной, судостроительной, а также в области создания обычных вооружений и боеприпасов, средств связи и радиоэлектроники", - уточнил оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, нанесению противником ущерба РФ в военной, экономической и политической сферах способствует добывание иностранными и передачей российскими физическими и юридическими лицами сведений закрытого характера о перспективных разработках вооружения и военной техники. 

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Страны
Россия
Украина
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