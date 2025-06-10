ФСБ: Киев испытывает острый дефицит российских авиакомплектующих

В розыск объявлена украинка, пытавшаяся наладить каналы контрабанды, указали в службе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Авиационная отрасль Украины остро нуждается в российских комплектующих, в связи с чем предпринимаются попытки организовать их контрабандную поставку из РФ. В розыск объявлена гражданка Украины, пытавшаяся наладить каналы контрабанды, сообщил оперативный сотрудник ФСБ, видеокомментарий которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Наиболее острый дефицит в российских комплектующих испытывает авиационная отрасль Украины, что подтверждается нашими материалами", - сказал он. Речь идет о материалах в отношении "гражданки Украины, руководителя ряда киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, предпринявшей попытки организовать устойчивые каналы контрабанды российской контролируемой продукции для реализации государственного оборонного заказа, которая в настоящее время находится в международном розыске".

По данным ФСБ, в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя Вооруженными силами РФ. "Указанное обстоятельство формирует острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования и комплектующих для проведения ремонта и восстановительных работ, что предполагает применение органами безопасности всех имеющих сил и средств для достижения целей СВО", - сказал сотрудник ФСБ.