Николай Патрушев: в Стратегии развития ВМФ дана оценка его возможностей с учетом опыта СВО

ЦАМТО, 9 июня. В Стратегии развития Военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта СВО, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Н.Патрушев в интервью aif.ru.

По словам Н.Патрушева, развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ.

"Поэтому в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

"Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", – добавил он.