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Интерфакс-АВН

Новый облик корабельного состава органов ФСБ будет создан в рамках профильной Стратегии на период до 2050 года - Патрушев

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Новый пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Альбатрос" (заводской номер 1801) проекта 03050 (шифр "Гюйс") Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на военно-морском параде в Балтийске, 28.07.2024
Новый пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Альбатрос" (заводской номер 1801) проекта 03050 (шифр "Гюйс") Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на военно-морском параде в Балтийске, 28.07.2024.
Источник изображения: кадр из репортажа телевидения (via YAV / forums.airbase.ru )

Документ утверждён указом президента России

Особое внимание в Стратегии уделено защите прибрежной инфраструктуры от безэкипажных катеров и беспилотников, сообщил помощник президента РФ

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегия развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности на период до 2050 года предусматривает обеспечение береговой охраны морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Впервые принятая Стратегия предусматривает создание нового облика корабельного состава органов ФСБ. В частности, предполагается обеспечить береговую охрану морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами. Отдельный акцент в документе сделан на необходимости реконструкции пунктов базирования пограничных кораблей", - сказал Патрушев в интервью, которое публикует газета "Аргументы и факты".

По словам Патрушева, "указом главы государства утверждена Стратегия развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности на период до 2050 года".

"Её проект разработан ФСБ России и был обсужден на заседании Морской коллегии с участием заинтересованных министерств и ведомств. Стратегия ставит задачи по усилению охраны морских границ, пресечению диверсионно-террористической деятельности, противодействию незаконной транспортировке оружия, наркотиков, нелегально перевозимым морским биоресурсам", - сообщил помощник президента РФ.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БПЛА
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