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Интерфакс-АВН

В России разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года - Патрушев

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Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
Источник изображения: © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Программа кораблестроения до 2050 года разрабатывается в России в развитие принятой Стратегии развития Военно-морского флота на этот же период, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"В развитие принятой Стратегии разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года. Документ позволит планировать весь жизненный цикл кораблей, определит их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность. Реализация этой программы будет предусмотрена в рамках госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что "сегодня необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств".

"В этой связи в Стратегии поставлены задачи, направленные на внедрение инновационных технологий, включая увеличение числа отечественных морских робототехнических комплексов", - сказал помощник главы государства.

По его словам, "морская мощь России - это не только корабли и верфи, это в первую очередь люди и знания".

"Поэтому далеко вперёд должна заглянуть военная наука, а образовательные учреждения перейти на подготовку морских кадров, чей профессионализм и компетенции позволят решить весь комплекс задач, стоящих перед флотом", - подчеркнул Патрушев.

Он сообщил, что отдельная часть Стратегии посвящена созданию научно-технологического задела.

Сейчас, сказал Патрушев, идёт подготовка указа президента РФ об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова.

"Кроме того, по поручению главы государства завершается подготовка проекта федерального закона "О судостроении в Российской Федерации". По мнению членов Морской коллегии, участвующих в этой работе, он позволит создать условия для обновления и долгосрочного развития судостроительной отрасли", - сообщил Патрушев.

Он также отметил, что требуется время для модернизации кораблестроительных мощностей, оборудования военно-морских баз и пунктов материально-технического обеспечения, в том числе за пределами РФ, чтобы ВМФ страны "мог успешно выполнять свою глобальную миссию".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Патрушев Николай
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