Войти
ЦАМТО

Владимир Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава органов ФСБ до 2050 года

453
0
0
Спущенный на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящийся для Пограничной службы ФСБ России одиннадцатый пограничный патрульный корабль "Сахалин" проекта 22120 (заводской номер 060). Санкт-Петербург, 28.05.2024
Спущенный на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящийся для Пограничной службы ФСБ России одиннадцатый пограничный патрульный корабль "Сахалин" проекта 22120 (заводской номер 060). Санкт-Петербург, 28.05.2024.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 9 июня. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности РФ до 2050 года.

Этот впервые принятый документ, ставящий задачи по усилению охраны российских морских границ и пресечению диверсионно-террористической деятельности, предусматривает создание нового облика состава кораблей органов ФСБ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Указом главы государства утверждена Стратегия развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности на период до 2050 года. Ее проект разработан ФСБ России и был обсужден на заседании Морской коллегии с участием заинтересованных министерств и ведомств", – сказал Н.Патрушев в интервью aif.ru.

"Стратегия ставит задачи по усилению охраны морских границ, пресечению диверсионно-террористической деятельности, противодействию незаконной транспортировке оружия, наркотиков, нелегально перевозимым морским биоресурсам. Особое внимание уделено и защите прибрежной инфраструктуры от безэкипажных катеров и БЛА", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

Впервые принятая Стратегия предусматривает создание нового облика корабельного состава органов ФСБ, подчеркнул помощник президента.

"В частности, предполагается обеспечить береговую охрану морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами. Отдельный акцент в документе сделан на необходимости реконструкции пунктов базирования пограничных кораблей", – отметил Н.Патрушев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:52
  • 9348
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 16:32
  • 0
2029: начало конца?
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою