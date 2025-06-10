Владимир Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава органов ФСБ до 2050 года

Спущенный на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящийся для Пограничной службы ФСБ России одиннадцатый пограничный патрульный корабль "Сахалин" проекта 22120 (заводской номер 060). Санкт-Петербург, 28.05.2024.

ЦАМТО, 9 июня. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности РФ до 2050 года.

Этот впервые принятый документ, ставящий задачи по усилению охраны российских морских границ и пресечению диверсионно-террористической деятельности, предусматривает создание нового облика состава кораблей органов ФСБ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Указом главы государства утверждена Стратегия развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности на период до 2050 года. Ее проект разработан ФСБ России и был обсужден на заседании Морской коллегии с участием заинтересованных министерств и ведомств", – сказал Н.Патрушев в интервью aif.ru.

"Стратегия ставит задачи по усилению охраны морских границ, пресечению диверсионно-террористической деятельности, противодействию незаконной транспортировке оружия, наркотиков, нелегально перевозимым морским биоресурсам. Особое внимание уделено и защите прибрежной инфраструктуры от безэкипажных катеров и БЛА", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

Впервые принятая Стратегия предусматривает создание нового облика корабельного состава органов ФСБ, подчеркнул помощник президента.

"В частности, предполагается обеспечить береговую охрану морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами. Отдельный акцент в документе сделан на необходимости реконструкции пунктов базирования пограничных кораблей", – отметил Н.Патрушев.