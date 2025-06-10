BZ: планы НАТО по перевооружению Прибалтики вызывают беспокойство

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Планы Североатлантического альянса по перевооружению балтийских стран ведут к милитаризации региона, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

"Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство", — говорится в материале.

Отмечается, что НАТО при этом обвиняет Россию в якобы наличии "теневого флота" в регионе, но не представляет никаких убедительных доказательств.

Страны НАТОна этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.