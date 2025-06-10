Патрушев: президент утвердил Стратегию развития флота до 2050 года

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года. Об этом Аргументам и фактам заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило её проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он её утвердил", – рассказал помощник президента.

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По его словам, это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для Российского государства находится в числе приоритетных задач.

"Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются. Проводить такую работу невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ", – подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав; дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции.

"Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ. Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", – добавил помощник президента.

Ранее, в первой половине мая, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года находится на финальной стадии подготовки.

В середине апреля на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года, прошедшем в Петербурге, президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие десять лет на строительство новых кораблей и судов для ВМФ направят 8,4 трлн рублей.