Патрушев заявил об утверждении Путиным стратегии развития ВМФ до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Об этом 9 июня сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Решение о подготовке cтратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция cтратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — рассказал Патрушев в интервью aif.ru.

Как отметил помощник российского лидера, утверждение этого стратегического документа, рассчитанного на четверть века, подчеркивает, что развитие сильного и технологически современного военно-морского флота остается одной из ключевых задач для России.

«Принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», — добавил Патрушев.

Говоря о содержании документа, глава Морской коллегии РФ уточнил, что в нем представлен анализ глобальной военно-политической обстановки, оценены возможные сценарии вооруженных конфликтов, а также изучены потенциалы ведущих военно-морских держав мира. Кроме того, впервые дана комплексная оценка текущего состояния и боевых возможностей российского флота с учетом опыта специальной военной операции.

Помимо этого определены ключевые требования к составу флота будущего, его основные функции в мирное и военное время, предложены механизмы формирования перспективного облика Военно-морского флота России.

28 февраля сообщалось, что Россия собирается вложить в развитие Северного морского пути почти 2 трлн рублей до 2035 года. Ожидается, что в рамках проекта Севморпути построят 150 новых судов и добавят 12 ледоколов к уже действующим девяти. Кроме того, планируется модернизация береговой инфраструктуры, арктических аэропортов и строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ).