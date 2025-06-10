Войти
Известия.ru

Патрушев заявил об утверждении Путиным стратегии развития ВМФ до 2050 года

478
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Об этом 9 июня сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Решение о подготовке cтратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция cтратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — рассказал Патрушев в интервью aif.ru.

Как отметил помощник российского лидера, утверждение этого стратегического документа, рассчитанного на четверть века, подчеркивает, что развитие сильного и технологически современного военно-морского флота остается одной из ключевых задач для России.

«Принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», — добавил Патрушев.

Говоря о содержании документа, глава Морской коллегии РФ уточнил, что в нем представлен анализ глобальной военно-политической обстановки, оценены возможные сценарии вооруженных конфликтов, а также изучены потенциалы ведущих военно-морских держав мира. Кроме того, впервые дана комплексная оценка текущего состояния и боевых возможностей российского флота с учетом опыта специальной военной операции.

Помимо этого определены ключевые требования к составу флота будущего, его основные функции в мирное и военное время, предложены механизмы формирования перспективного облика Военно-морского флота России.

28 февраля сообщалось, что Россия собирается вложить в развитие Северного морского пути почти 2 трлн рублей до 2035 года. Ожидается, что в рамках проекта Севморпути построят 150 новых судов и добавят 12 ледоколов к уже действующим девяти. Кроме того, планируется модернизация береговой инфраструктуры, арктических аэропортов и строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:52
  • 9348
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 16:32
  • 0
2029: начало конца?
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою