На нацпроект по развитию беспилотных систем направят 250 млрд. руб. в ближайшие шесть лет

ЦАМТО, 9 июня. На реализацию нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будет направлено 250 млрд. руб. в ближайшие шесть лет, заявил 6 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Проект "Беспилотные авиационные системы" по итогам прошлого года показал уровень достижений, близкий к 100%, что стало возможным благодаря объединению усилий частного бизнеса и государственных корпораций, научных организаций. В ближайшие шесть лет на его выполнение направим четверть триллиона рублей, средства пойдут на восстановление по сути новой отрасли", – сказал М.Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как напоминает "РИА Новости", национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен в России 1 января 2024 года. Однако после совещания по развитию беспилотных авиационных систем, которое состоялось в январе 2025 года, президент России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию этой сферы. В частности, глава государства поручил кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики, определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации, а также повысить уровень локализации производства компонентов БЛА.

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 6 июня В.Путин указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ. Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался четыре месяца назад на совещании в Тольятти.

"Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства, оно пока не заработало, его нет. А мы тогда еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов. Это же принципиальная вещь", – сказал В.Путин.

Он отметил, что сейчас это сделать непросто, особенно в условиях СВО.

"Но нормативную базу-то можно создавать. Сказали надо сделать, но не сделали же пока", – резюмировал В.Путин.