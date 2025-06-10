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ЦАМТО

Франция наладит производство БЛА на Украине

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Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню.
Источник изображения: © AP Photo / Gonzalo Fuentes

ЦАМТО, 9 июня. Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

"Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", – цитирует "РИА Новости" С.Лекорню.

По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия, поскольку она будет обеспечена постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта. В частности, он упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций.

"Знаете, сегодняшняя САУ CAESAR и CAESAR четырехлетней давности – это уже не одно и то же", – привел министр пример влияния конфликта на французское вооружение.

Позднее французское издание France Info уточнило, что беспилотники на Украине будет производить автоконцерн Renault.

"Автомобильный гигант Renault <...> наладит производство БЛА на Украине", говорится в материале.

Отмечается, что автоконцерн организует линии производства БЛА в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

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Украина
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Продукция
CAESAR САУ
Проекты
БПЛА
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