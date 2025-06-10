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ЦАМТО

Суданский дипломат обвинил Украину в поставках дронов террористам

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Дым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан.
Источник изображения: © AP Photo / Marwan Ali

ЦАМТО, 9 июня. Украина предоставляет террористам дроны, помогая им наносить удары по объектам инфраструктуры Судана, заявил в беседе с RT сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр.

"Фактически украинцы начали оказывать помощь террористам примерно семь-восемь месяцев назад, обучая повстанцев технологиям использования дронов", – цитирует "РИА Новости" Ас-Сирра сказал он.

По его словам, не имея украинской поддержки, повстанцы не знали бы, как работать с такими БЛА.

"В некоторых районах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам относительно безопасных районов, например в Порт-Судане", – сказал он.

По словам Ас-Сирра, вмешательство Киева подчеркивает глубокую вовлеченность Украины в суданский конфликт, включая поставку беспилотников и поддержку терроризма, как в Судане, так и Африке в целом.

Как напоминает агентство, с 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью "РИА Новости" 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

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