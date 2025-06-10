Патрушев: в Стратегии развития ВМФ есть сценарии возможных вооруженных конфликтов

Принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, указал председатель Морской коллегии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года содержит анализ вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

"В стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав", - рассказал он.

По его словам, в тексте документа также дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта СВО. "Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ", - добавил помощник президента.

Патрушев подчеркнул, что "подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории". "Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", - заверил он.

Проводить такую работу невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ, отметил глава Морколлегии.

"Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", - подытожил Патрушев.