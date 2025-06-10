Lockheed Martin поставит ВС Швеции РЛС TPY-4

ЦАМТО, 9 июня. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) объявило о выборе разработанной Lockheed Martin РЛС TPY-4 для расширения возможностей контроля воздушного пространства страны.

Стоимость заказа составляет около 1 млрд. швед. крон (около 103,8 млн. долл.).

Количество приобретаемых станций не раскрывается, но заявлено, что контракт включает опционы на поставку дополнительных систем.

Швеция стала третьей страной мира, которая выбрала РЛС пятого поколения. Ранее станции были заказаны для оснащения ВВС США и ВС Норвегии.

Согласно планам, Lockheed Martin поставит первые радиолокационные системы TPY-4 ВВС Швеции в 2027 году. Они заменит состоящие на вооружении ВС Швеции РЛС PS-861, срок эксплуатации которых истекает.

TPY-4 – это трехкоординатная цифровая РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) с электронным сканированием L-диапазона, которая обеспечивает возможность обнаружения воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты, а также позволяет вести поиск и сопровождение баллистических ракет.

Приемо-передающие элементы станции выполнены на основе нитрида галлия. Станция может вести поиск целей в секторном (90 град.) и круговом режимах. Максимальная дальность обнаружения в круговом режиме – 555 км, секторном – 1000 км. Высота обнаружения целей – до 30,8 км.

РЛС может быть адаптирована к новым угрозам и задачам путем изменения программного обеспечения без внесения каких-либо аппаратных изменений. Многоцелевая система с открытой архитектурой легко интегрируется в существующие системы противовоздушной обороны и может работать в сложных условиях.