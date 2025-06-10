Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

ЦАМТО, 9 июня. Президент США Дональд Трамп 6 июня подписал указ, направленный на укрепление лидерства страны в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач. Кроме того, предписано ускорить разработку технологий беспилотной авиации, включая системы вертикального взлета и посадки, а также автономные полеты.

FAA поручено применять технологии искусственного интеллекта для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию БЛА и обновить дорожную карту по интеграции дронов в национальное воздушное пространство США.

"Президент Трамп укрепляет национальную безопасность, продвигая американские технологии, снижая зависимость от иностранных поставок и поощряя экспорт произведенных в США дронов", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу Белого дома.