Проблемы с радаром APG-85 ставят под угрозу весь график модернизации истребителей F-35

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Lockheed Martin, головной разработчик проекта, официально заявила о возможном срыве сроков поставки нового радара APG-85, что может повлиять на ход всей программы.

Главный вопрос теперь стоит так: как сохранить темпы производства, если ключевая часть модернизации — новейший радар — задерживается?

Конфликт между скоростью и реальностью

По данным внутренней переписки компании, генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет лично обратился к руководству ВВС США с предупреждением: начиная с 17-й производственной партии, существует высокий риск срыва графика из-за неготовности APG-85. Чтобы избежать остановки сборочной линии, компания предлагает изменить конструкцию передней части фюзеляжа самолёта, чтобы туда можно было установить как новый радар, так и его предшественника — APG-81.

Однако эти изменения смогут быть внедрены не раньше 20-й серии. То есть ближайшие партии F-35 могут быть собраны без обещанного технологического обновления.

Причины задержки пока остаются за кадром. Но эксперты указывают на одну из главных сложностей — создание компактного AESA-радара, который при этом должен соответствовать всем требованиям интеграции в уже сложившуюся архитектуру самолёта.

Кто в ответе за сроки?

Интересно, что Northrop Grumman, разработчик радаров, заранее предупреждал о том, что установленные Пентагоном и Lockheed Martin сроки слишком амбициозны. Однако заказчики настаивали на ускорении процесса. Теперь прогнозы специалистов сбываются, а вместе с ними — и проблемы на производственной линии.

Для временного выхода из ситуации Lockheed Martin закупил запас старых радаров APG-81 — их хватит на первые партии. Это позволит не останавливать конвейер, но не решает вопрос модернизации в долгосрочной перспективе.

Выбор между паузой и компромиссом

Если ситуация не стабилизируется, странам-заказчикам придётся делать непростой выбор: либо приостановить поставки новых F-35, либо получать машины без полного комплекта оборудования. При этом не все партнёры программы готовы принять APG-85 — некоторые страны ещё не одобрили его установку.

Также остаётся открытым вопрос: сможет ли изменение конструкции фюзеляжа действительно унифицировать парк? Ведь любые глубокие доработки требуют дополнительных испытаний, особенно если речь идёт о самолёте, для которого малозаметность — один из ключевых параметров.

Когда письмо пишет CEO

Факт того, что информацию о проблеме довёл до руководства ВВС лично глава компании, говорит о многом. Речь идёт не просто о технической задержке, а о ситуации, которая вышла на уровень стратегического управления. И если не будет найдено эффективное решение, это может стать одним из самых болезненных эпизодов в истории программы F-35 за последние годы.