Россия и Украина начали активнее применять наземных роботов для снабжения фронта (Forbes, США)

В ходе украинского конфликта обе его стороны стали активно пользоваться наземными беспилотниками, пишет Forbes. Роботы-доставщики способны нести на себе несколько сотен полезной нагрузки и вооружений, а также забирать с поля боя раненых бойцов.

Викрам Миттал

Поскольку вооруженный конфликт между Россией и Украиной до сих пор не завершился, вопрос снабжения и пополнения боеприпасов остается одним из самых актуальных. Пути подвоза растянуты, солдаты расходуют боеприпасы с невероятной скоростью, а линия фронта давно превысила тысячу километров. Когда колонна из автомобилей снабжения только приближается к передовым позициям, она становится мишенью № 1 — очень часто их уничтожают ударными беспилотниками.

Как и прочие проблемы, возникшие за годы непрерывного противостояния, вопросы снабжения потребовали новых тактик и технологий решения. Обе стороны нашли оптимальный путь — они обратились к наземным роботам-доставщикам.

Цель использования наземных роботов снабжения имеет сугубо практический смысл. Обе страны берегут живую силу и не хотят подвергать солдат неоправданному риску, отправляя их в составе автомобильных колонн. Вместо этого бойцы перенаправляются на боевые задачи. Между тем, если вражеские беспилотники уничтожат наземного робота внезапной атакой, отряд потеряет лишь относительно недорогую машину, которую можно легко отремонтировать или заменить.

Кроме того, такие роботы-снабженцы способны демонстрировать технические достижения автономной работы, которые Россия и Украина непрерывно оттачивают в ходе модернизации своего вооружения. Лучший пример — продолжающаяся битва за превосходство воздушных дронов. В отличие от FPV-беспилотников, наземные устройства намного проще запрограммировать на движение по заданному маршруту, ведь он пролегает строго в двухмерной плоскости. Система поддерживается дешевыми навигационными датчиками, установленными вдоль путей следования, что опять же уменьшает необходимость использовать дистанционное управление. Такие роботы почти неуязвимы для "глушилок", что тоже стало их преимуществом.

Российские наземные роботы

Москва изначально лидировала в развертывании наземных роботов снабжения, что объяснялось широким использованием Украиной воздушных беспилотников и высоким уровнем потерь техники. Одной из новейших российских платформ стал "Вольчанин", разрабатываемый Вольским филиалом Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО). Дрон грузоподъемностью 500 килограммов способен эвакуировать раненых бойцов или доставлять габаритные грузы.

Кроме "Вольчанина" российская армия активно использует наземную беспилотную установку "Курьер УГВ". Это уже комбинированная машина, которая сочетает в себе возможность нести полезную нагрузку или вооружение. На сегодняшний день в арсенале кремлевских войск несколько роботизированных беспилотных устройств, которые конструируют на широкой колесной базе или гусеничной платформе.

В декабре 2023 года в различных социальных сетях опубликовали видео, на котором показано, как российские военные тренируются пополнять запасы с помощью довольно простых с виду колесных роботов. На учениях несколько солдат быстро загружают четырехколесный дрон, отправляют его к ожидающему бойцу, который достает необходимые вещи, а на освободившееся место укладывает раненого.

Другое видео, снятое уже в 2024 году на донецком фронте, демонстрирует, как российский гусеничный дрон отстреливается от нападавших на него украинских беспилотников. В начале мая ВСУ опубликовали в социальных сетях подборку видеороликов российских роботов-снабженцев, работающих в районе Часова Яра. Эти наземные машины бывают разных типов, включая как гусеничные, так и колесные, причем один из аппаратов был оснащен сверху анти-дроновой клеткой. Из публикаций можно сделать вывод: современные модели гораздо больше по габаритам, вместительнее и быстрее, что доказывает факт непрерывной модернизации.

Украинские наземные роботы

Аналогично российской стороне, Украина регулярно обновляет свой парк беспилотных роботизированных систем, включая полностью отечественные разработки Sirko-S1 и Volia-E — обе модели поступили на вооружение в 2024 году. Полезная нагрузка наземных роботов составляет 100-200 килограммов, что подходит под требования для эвакуации раненых бойцов. Киевские вооруженные силы также получили ряд наземных беспилотников в рамках пакетов иностранной помощи, включая немецкие машины Gereon RCS, эстонский THeMIS и чешский Trail-Blazer.

Недавно Украина начала развертывание роботизированной системы Targan, которая специально создавалась для поддержки логистики на передовой. Разработанный ведущими инженерами в рамках инновационной платформы Brave1, Targan был одобрен Министерством обороны в конце 2024 года. Она использует бесшумный электродвигатель и большие резиновые колеса для перевозки 200 килограммов груза по пересеченной местности. На вооружении находится несколько моделей, при этом базовая модификация получила гарантированный запас хода до 20 километров.

Такие наземные роботы стали обычным явлением вдоль всей линии фронта. Недавний пост в украинских социальных сетях демонстрирует фото наземных дронов снабжения, которые разгружали солдаты 93-й механизированной бригады, она сейчас воюет в районе Покровска (Красноармейска). Между тем, недавняя публикация в русскоязычных соцсетях показала, как два дрона ВСУ движутся на большой скорости через Часов Яр, прежде чем стать целью для российского беспилотника. Со стороны Украины очевидно частое использование подобных систем в плотной городской застройке, где логистика затруднена по очевидным причинам.

Какое будущее у наземных беспилотников

И Россия, и Украина, вероятно, увеличат использование наземных роботов для логистики вдоль линии фронта, особенно в условиях растущей нехватки личного состава. Подобно воздушным аналогам, будущие беспилотные модификации со временем станут быстрее, грузоподъемнее и автономнее по запасу хода. Они наверняка перейдут в другие области боевых задач, особенно это касается эвакуации раненых, для чего многие нынешние модели уже активно используются.

Хотя обе страны продемонстрировали боевые модификации роботов, их использование в прямом столкновении, скорее всего, будет ограничено. В нынешних реалиях не представляется возможным организовать стабильную работу навигации, когда по периметру установлены вражеские системы РЭБ. Если же использовать наземные дроны исключительно для снабжения, то такой сценарий ограничивает их функционал, не требуя отклика в режиме реального времени.

Ежедневное использование дронов стало отличительной чертой российско-украинского конфликта. И пусть наземные беспилотные машины пока что не достигли таких успехов, как воздушные аналоги, их роль вдоль линии боевого соприкосновения нельзя недооценивать. Солдат, вовремя не получивший пополнения припасов, не сможет удержать позиции. Именно поэтому роль подобных устройств в ближайшем будущем будет лишь расти, обслуживая всю линию фронта.

Викрам Миттал — постоянный автор Forbes, эксперт в области аэрокосмической отрасли и обороны.