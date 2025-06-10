Новая южнокорейская сверхскоростная торпеда

На проходившей с 29 по 31 мая 2025 года в Южной Корее в Пусане международной военно-морской выставке MADEX-2025 южнокорейское Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) представило новый образец малогабаритной сверхскоростной реактивной торпеды (ракеты), использующей принцип "суперкавитации". Заявлено, что торпеда создается ADD совместно с южнокорейским неназываемым "промышленным партнером" и сейчас программа НИОКР выполнена уже "на две трети". Торпеда находится на этапе бассейновых испытаний, который планируется завершить в сентябре.

Представленный на международной военно-морской выставке MADEX-2025 в Пусане южнокорейским Агентством оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) образец малогабаритной сверхскоростной реактивной торпеды (ракеты), использующей принцип "суперкавитации" (с) Ridzwan Rahmat / Jane's

Данная торпеда, как можно судить, является плодом длительно ведущихся в Южной Корее работ по созданию подводного оружия на основе, видимо, полученных в 1990-е или 2000-е годы из России технологий известной советской "суперкавитирующей" торпеды (ракеты) "Шквал" разработки АО "ГНПП "Регион". Впервые экспериментальный демонстратор южнокорейской торпеды подобного рода был показан на выставке MADEX-2017, но после этого не было никаких новых сведений о развитии данного проекта.

Теперь сообщается, что представленная на MADEX-2025 торпеда имеет калибр 300 мм и длину корпуса 3 м. Гидрореактивный двигатель в сочетании с суперкавитационной" системой должен обеспечить торпеде скорость полного хода 200 узлов, хотя первоначально планируется в ходе испытаний обеспечить устойчивую управляемую скорость 130 узлов. Торпеда предназначена для поражения надводных кораблей противника, в том числе малых катеров и т.п. Сообщается, что торпеда должна запускаться и сближаться с целью на пониженной скорости, позволяющей обеспечить работу системы самонаведения торпеды, а после захвата цели переходить в форсажный сверхскоростной режим. Торпеда не несет боевой части и поражение цели должно осуществляться кинетически.

Носителем данной торпеды должны выступать создаваемые сейчас в Южной Корее перспективные большие автономные подводные аппараты, в первую очередь, аппарат под обохначением XLUUV, который в настоящее время разрабатывается Hanwha Systems.

Представленный на международной военно-морской выставке MADEX-2025 в Пусане южнокорейским Агентством оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) образец малогабаритной сверхскоростной реактивной торпеды (ракеты), использующей принцип "суперкавитации" (с) www.navalnews.com

Презентационные материалы южнокорейского Агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) по разрабатываемой малогабаритной сверхскоростной реактивной торпеде (ракете), использующей принцип "суперкавитации" (с) www.navalnews.com

Видео (с) www.navalnews.com :