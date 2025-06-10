Встреча представителей компании Indra с украинскими военными и оборонными компаниями в Киеве, заинтересованными в испанских радарах (El Periodico, Испания)

Делегация ведущего оборонного предприятия Испании отправилась в Киев "изучать возможности сотрудничества", пишет El Periodico. Если Штаты лишат Украину помощи, подчеркивает автор статьи, острейший дефицит ВСУ будут испытывать как раз в части систем управления и командования.

Хуан Хосе Фернандес (Juan José Fernández)

Представители ведущей испанской компании в сфере оборонных технологий встретились в Киеве с украинскими политиками и бизнесменами. В эту пятницу компания Indra, возглавляемая Анхелем Эскрибано, подтвердила расширение сотрудничества с Украиной в преддверии того периода, который может начаться после заключения мира.

На этой неделе руководители компании Indra посетили Киев. Как заявили в компании, делегация находилась в украинской столице три дня, чтобы "изучить возможности сотрудничества в сфере обороны", а также в стратегическом вопросе "последующего восстановления ключевой инфраструктуры в стране".

Украинские военные заинтересованы в европейской помощи в области систем командования и управления, в которой оборона Украины будет испытывать наибольший дефицит, если администрация Трампа продолжит сокращать свою военную поддержку. Кроме того, Киеву нужны зенитные радары для защиты от российских атак, радары Lanza от испанской компании, системы поддержки воздушного боя и активные радары для защиты танков и других бронемашин.

В делегацию испанской компании вошли директор по организационному развитию президентского офиса Indra Group, советник, директор-эксперт по системам ПВО и руководитель по развитию международного оборонного бизнеса. Украинская принимающая сторона включала заместителей министров из Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и представителей гражданской авиации. В ослабленной конфликтом стране Министерство по вопросам стратегических отраслей тесно связано с оборонкой. Именно это ведомство направило свою делегацию на недавнюю выставку военной промышленности Feindef в Испании.

Электронные системы Indra для защиты боевых платформ стали центральной темой переговоров. Речь шла о защитном радаре Nemus, который предупреждает бронетехнику о ракетных атаках и атаках беспилотников, а также о радарах электронной защиты для самолетов, глушителях сигналов и правительственных радарах для обнаружения оружия противника.

В пятницу Indra также заявила, что украинские власти проявили интерес к космическим возможностям компании, которые соответствуют потребностям украинской обороны в области связи, общего обзора театра военных действий и управления военными подразделениями.

Компания Indra начала свою деятельность на Украине еще до начала конфликта Украины с Россией, заключив весной 2011 года договор о модернизации гражданской системы управления воздушным движением.

Визит представителей компании Indra состоялся на этой неделе. Также в этот четверг министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в рамках встречи министров обороны стран НАТО. Основной темой разговора стало промышленное и технологическое сотрудничество между Испанией и Украиной в области разработки военных беспилотников.