Новый рекорд израильского оборонного экспорта в 2024 году

Оригинал взят у колллеги oleggranovsky в МО Израиля отчиталось об экспорте вооружений в 2024 г.

04.06.25 сайт МО Израиля сообщил: гендиректор МО генерал-майор (рез.) Амир Барам и начальник Управления военного экспорта (СИБАТ) бригадный генерал (рез.) Яир Колес представили министру обороны Исраэлю Кацу отчет об экспорте продукции военного назначения за 2024 год. Итог: предприятия оборонной промышленности подписали новые контракты на сумму 14.795 млрд долларов США (примерно 52 млрд шекелей). Это - рекорд оборонного экспорта Израиля и 4-й год подряд, когда устанавливается новый рекорд в этой области. За год подписаны сотни контрактов, 56.8% из них - крупные (100 млн долларов и более).

С начала войны "Железных мечей" (0.10.23) МО перешло в режим работы в чрезвычайной ситуации, как и оборонная промышленность, которая присоединилась к военным усилиям и начала круглосуточное производство для АОИ, продолжая при этом производство и для иностранных заказчиков. Беспрецедентные эксплуатационные достижения в сочетании с эксплуатационным опытом, полученным израильскими разработчиками во время войны, создали большой спрос на израильские технологии во многих странах. Поэтому, несмотря на войну, 2024 год стал очередным рекордным годом для военпром.

Объём оборонного экспорта в разные годы (в млрд долларов):

2000 г. - 2.491;

2010 г. - 7.414;

2021 г. - 11.433;

2022 г. - 12.546;

2023 г. - 13.073;

2024 г. - 14.795.

Деление экспорта по географическим регионам (в скобках даны данные за предыдущие годы):

Европа - 54% (35% в 2023);

Азиатско-тихоокеанский регион - 23% (2023 - 48%, 2020 - 44%);

Страны "Соглашений Авраама" - 12% (3% в 2022);

Северная Америка - 9%;

Латинская Америка - 1%;

Африка - 1%.

Деление экспорта по типам:

ПВО и ракеты - 48% (по сравнению с 36% в 2023 г.);

Машины и БТТ - 9%;

Пилотируемые ЛА и авионика - 8%;

РЛС и РЭБ - 8%;

Спутники и космические системы - 8% (по сравнению с 2% в 2023 г.);

Наблюдение и оптроника - 6%;

Разведка, информация, киберсфера - 4%;

Боеприпасы и оружие - 3%;

Связь, системы управления и контроля - 2%;

Огневые средства и ПУ - 2%;

БПЛА и мультикоптеры - 1%;

Морские платформы - 1%.

Сделки по объёму:

до 10 млн долларов - 17.4% (27% в 2020 г.);

от 10 до 50 млн долларов - 16.3%;

от 50 до 100 млн долларов - 9.5%;

свыше 100 млн долларов - 56.8% (33% в 2020 г.).

Также приводится список крупнейших сделок последних лет:

Германия - система ПРО Arrow 3 (IAI) на €3.5 млрд;

Финляндия - система David's Sling (Rafael) на €350 млн;

Греция - комплексные системы ПВО (IAI и Rafael) на €2 млрд;

Словакия - система Barak MX на €500 млн;

Нидерланды и Дания - артиллерийские комплексы Elbit на сумму свыше €1 млрд.

Исраэль Кац сказал: "В трудный и сложный год войны Израиль побил рекорд по экспорту оборонной продукции за всю историю - 15 млрд долларов. Это колоссальное достижение является прямым результатом успехов АОИ и оборонной промышленности в борьбе с ХАМАС в Газе, ‘Хизбаллой’ в Ливане, хуситами в Йемене, режимом аятолл в Иране и на других аренах, где мы действуем против врагов Израиля. Мир видит мощь Израиля и стремится стать его партнером. Мы продолжим укреплять АОИ и израильскую экономику с помощью оборонных инноваций, которые обеспечат явное превосходство над любой угрозой - в любом месте и в любое время".

Амир Барам сказал: "Новый рекорд в экспорте продукции израильской оборонной промышленности в год войны больше, чем что-либо другое, выражает растущую глобальную признательность за эффективность израильских технологий. Израильские системы нашли отклик на всем Ближнем Востоке в прошлом году. Все больше стран хотят защищать своих граждан с помощью израильского оружия. Чтобы удовлетворить потребности АОИ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, мы должны продолжить динамику экспорта продукции в оборонной промышленности, что позволит нам снабдить АОИ большим количеством систем, развивать будущие поколения и укреплять экономику Израиля. Мы должны расширить базу израильского оборонного производства, чтобы обеспечить непрерывную и устойчивую обороноспособность с течением времени и в трудные времена, а также, чтобы мы могли экспортировать больше. Мы будем работать над расширением существующих рынков, выходом на новые рынки и более эффективным использованием уникальной экосистемы израильских оборонных технологий".

Яир Колес сказал: "Это уже четвертый год подряд, когда мы наблюдаем рекордный экспорт израильской оборонной продукции. Впечатляющие данные основаны на предприимчивой, креативной и новаторской оборонной промышленности, которая производит системы на передовом крае мировых технологий в воздухе, на земле, в разведке и на море. Объем экспорта укрепляет позиции Израиля как ведущей технологической оборонной державы и свидетельствует о высоком качестве израильских систем и международном доверии к проверенным возможностям отраслей в этой области. Уникальная связь оборонной промышленности с МО и АОИ позволяет создавать относительные преимущества на мировых рынках. Израильская оборонная промышленность продемонстрировала уникальную способность - обеспечивать оптимальный ответ на потребности АОИ во время войны, а также реагировать на растущий спрос во всем мире".

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