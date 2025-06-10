Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военная промышленность КНДР выпускает различные модели реактивных систем залпового огня. Можно вспомнить 107-мм Type 75, являющейся клоном китайской Type 63, 122-мм BM-11, ставших версией советского БМ-21 "Град", 240-мм М-1991, а также 300-мм KN-09.

Последняя имеет еще одно. употребляемое в западных источниках обозначение - KN-SS-X-9. Есть две версии такой РСЗО: ранняя с восемью направляющими и новая с двенадцатью.

В материалах, которые появлялись в Сети, отмечалась, что дальность их применения может достигать 220 километров, а боевые части весят около 190 килограммов.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Высокая точность обеспечивается как инерциальным, так и спутниковым наведением. Новое четырехосное шасси обеспечивает хорошую проходимость и маневренность.

Отечественные и зарубежные эксперты высоко оценивают KN-09, считая эту разработку одной из самых опасных. Свои опасения в отношения нее высказывали и те, кто служит в формированиях киевского неонацистского режима.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

При этом у КНДР на вооружении имеются еще более мощные 600-мм KN-25, способные бить трехтонными боеприпасами на расстояние в 380 км.

Лев Романов