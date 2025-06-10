"Рособоронэкспорт" намерен участвовать в переоснащении ВС Индонезии

Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018 в Джакарте (Индонезия), ноябрь 2018 года.

Российская делегация примет участие в международной Indo Defense 2025, где представит новейшие образцы военной техники отечественного производства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен участвовать в переоснащении вооруженных сил Индонезии. Об этом заявили в компании в преддверии Международной выставки Indo Defense 2025, которая откроется 11 июня в Джакарте.

"Российская делегация принимает участие в Indo Defense 2025 по личному приглашению президента Республики Индонезия Правобо Субианто, которое он сделал при встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. В составе делегации нашей страны "Рособоронэкспорт" организует на выставке единую экспозицию вооружения и военной техники. В рамках нее компания представит новейшие образцы российского производства, максимально удовлетворяющие требованиям программы вооружения Вооруженных сил Индонезии 2025-2029 годов", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе.

Там отметили, что по большинству представленных образцов российской военной техники "Рособоронэкспорт" предлагает Джакарте развивать технологическое сотрудничество с организацией их выпуска на национальных заводах и верфях. Это тренд современного мирового рынка вооружений, и совместные с Рособоронэкспортом проекты в этой области позволяют дружественным России странам стимулировать рост собственного высокотехнологичного производства.

В ходе деловой программы выставки компания проведет встречи и переговоры с представителями силовых ведомств и всех видов Вооруженных сил Индонезии. Кроме того, "Рособоронэкспорт" предложит помощь России по созданию современного облика армии, способной ответить на все актуальные и перспективные угрозы и вызовы безопасности государства.