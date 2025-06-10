На Украине оснастили советский «бардак» «Утесом»

«РГ»: ВСУ оснастили машину БРДМ-2 пулеметом «Утес» для борьбы с дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 крупнокалиберным пулеметом для борьбы с дронами. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

Советскую БРДМ-2, которую называют бардаком, лишили стандартной башни с пулеметами КПВТ и ПКТ. Ее место заняла открытая установка с пулеметом «Утес» калибра 12,7 миллиметра за стальным щитом. Автор допустил, что башню сняли после повреждения. Отмечается, что такая «доработка» делает стрелка уязвимым.

«Делаются предположения, что боевики создали эту версию для действий в тылу, чтобы обстреливать беспилотные летательные аппараты», — пишет издание.

БРДМ-2 выпускали до 1982 года. Двухосная плавающая машина оснащена двигателем ЗМЗ-41 мощностью 140 лошадиных сил. Машина обеспечивает защиту только от пуль стрелкового оружия. «Бардак» развивает скорость до 100 километров в час на шоссе.

В апреле стало известно, что российские бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М начали оснащать дополнительной защитой. Техника десантников получила бронированные экраны.