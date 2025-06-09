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Интерфакс-АВН

Росатом готов технически содействовать решению иранской ядерной проблемы - Лихачев

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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Калининград. 6 июня. ИНТЕРФАКС - "Росатом" подтверждает готовность решить любые технические вопросы в случае выхода на политические договоренности по иранской ядерной проблеме, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сейчас в очень сложной пиковой точке находятся переговоры по иранской проблематике. Несколько дней назад президент Трамп обратился к президенту РФ с просьбой включиться в решение иранской проблемы, и Владимир Владимирович (Путин) позитивно отреагировал на то, чтобы попробовать найти совместно консенсус по целому кругу больших проблем, в том числе связанных с окончанием действия СВПД в ноябре текущего года", - сказал Лихачев в Калининграде по итогам переговоров с главой МАГАТЭ.

Он отметил, что при запуске СВПД (так называемой международной сделки по иранской ядерной программе, заключенной в 2015 году, - "ИФ") Россия сыграла ключевую роль, и ряд технологических вопросов был решен госкорпорацией "Росатом".

"После обращения господина генерального директора (главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, - "ИФ") мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме", - сказал глава "Росатома".

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана в ядерной сфере развивается, в том числе в части строительства атомных энергоблоков, поставки топлива на действующий первый блок атомной станции "Бушер", осуществляется сотрудничество и в научно-исследовательских направлениях в сфере мирного атома.

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